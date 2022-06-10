Ззовні ця система подібна до радянського "Урагану", але має ряд особливостей.

Українські захисники почали використовувати на передовій новітню українську реактивну систему залпового вогню "Буревій".

Світлини системи на позиціях українських військових опублікували на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Telegram.

Як зазначається у дописі, це одні з перших кадрів використання української модернізації РСЗВ "Ураган" в польових умовах. До цього ці реактивні системи залпового вогню не були зафіксовані.

Як розповіли в 72 ОМБр, реактивна система оснащена цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі бою.

Про РСЗВ "Буревій"

Як пише Defense Express, ззовні ця система подібна до РСЗВ "Ураган", що "пересаджена" на шасі Tatra T815-7 у колісній формулі 8х8.

Утім наш "Буревій" різниться від своего радянського аналога. Зокрема, якщо говорити про "начинку", українська РСЗВ отримала цифрову систему управління вогнем, що дозволяє приймати цілеуказівку від БПЛА.

Ще одна особливість – можливість використовувати реактивні снаряди з підвищеною до 65 км дальністю стрільби, котрі КБ "Південне" розробляло в рамках програми "Тайфун-2".

Раніше УНІАН ділився відео, як українські військові ефективним пуском ЗРК "ОСА" приземлили ворожий "Орлан-10". Ціна одного такого сягає близько $100 тисяч.

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