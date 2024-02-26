У Хмельницькій області пролунали вибухи.

Вночі у понеділок, 26 лютого, у повітряному просторі України з'явилися невідомі безпілотні літальні апарати, які зафіксували на кордоні з Молдовою.

Командування Повітряних сил Збройних сил України о 22:56 написало в Telegram, що існує загроза застосування ударних БПЛА для Хмельницької та Чернівецької областей, там оголосили повітряну тривогу. "Невизначені БПЛА від кордону з Молдовою - у напрямку Хмельницького", - повідомили вони о 23:11.

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Відео дня

Оновлено о 23:58: БПЛА летять курсом на Харків.

Оновлено о 23:48: Безпілотні літальні апарати фіксують на межі Сумщини та Харківщини, напрямок руху - на південний захід.

Оновлено о 23:35: На Хмельниччині чули вибухи, повідомляє Суспільне.

Оновлено о 23:31: Безпілотники у Рівненській області, тримають курс на північ.

Російські атаки 26 лютого: що відомо

Російські загарбники систематично запускають по Україні дрони-камікадзе та ракети різних типів.

Минулої ночі загарбники вдарили ракетою "Іскандер-М", двома ЗКР С-300, трьома керованами авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П та 14 дронами "Shahed".

Українська протиповітряна оборона знищила три ракети Х-59 та дев'ять "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

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