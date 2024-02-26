Сили ППО збивали ворожі цілі у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

У ніч на 26 лютого російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками та різними видами ракет.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, одну ракету "Іскандер-М" запустили з окупованого Криму, дві ЗКР С-300 - з Бєлгородської області РФ, три керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну Х-31П - з окупованої частини Запорізької області України. Також ворог запустив 14 ударних БПЛА Shahed з Курської області.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - розповіли у відомстві.

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До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Атаки РФ по Україні

Як повідомляли у ВМС, Росія майже не застосовує "Калібри" для атак по Україні. Причина полягає в тому, що у росіян великі проблеми з військовою логістикою, яка залишилася в окупованому Криму.

У відповідь на російські ракетні атаки починається підйом літаків НАТО - в Румунії та Польщі. На думку експертів, це натяк, що там вже й українські пілоти це роблять.

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