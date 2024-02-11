Район, де виявили уламки дрона, оточили.

Прикордонна поліція Молдови виявила фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed в районі молдавсько-українського кордону. Уламки знайшли біля села Етулія Вулканештського району.

Зазначається, що район, де знайшли уламки дрона, оточили.

"В оперативному порядку цю інформацію повідомили компетентним органам. Доступ в район уламків безпілотника обмежили. Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку, миру і безпеки", - повідомили у прес-службі прикордонної поліції Молдови.

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Молдавські прикордонники вважають, що виявлені уламки можуть належати одному з безпілотників, збитих українською зенітною установкою під час останньої атаки Росії на південь України.

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Росія атакувала дронами "Шахед" Одеську область. Зазначається, що частина уламків зачепила портову інфраструктуру. У ЗСУ вказали, що окупанти запускала дрони з певними інтервалами.

У Силах оборони півдня України уточнили, що було три хвилі "шахедів" - перша - 9 дронів і її відбили на 100% і наступна - 12 БПЛА. В результаті ворожі БПЛА потрапили в припортові об'єкти. Поранення отримали три працівники.

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