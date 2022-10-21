Вибухи було чутно на початку сигналу повітряної тривоги.

Вибухи, які пролунали сьогодні на Київщині на початку сигналу повітряної тривоги, – це планова робота саперів.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Жителі Київщини! Вибухи, які могли чути в деяких громадах області на початку сигналу тривоги, – планова робота саперів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

При цьому в регіоні повітряна тривога триває, тому громадянам рекомендується перебувати в укриттях.

"Бережіть себе та зберігайте спокій", - додали в ОВА.

Як відомо, сьогодні приблизно з 15:13 на Київщині оголошена повітряна тривога.

Окупація Київської області – що відомо

Рано вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в України, атакувавши з кількох боків. В тому числі окупанти пішли в наступ на Київ.

Вже наприкінці лютого російські військові зайшли в чималу частину населених пунктів Київської області, зокрема, до Бучанського району. Місцеві жителі провели в окупації більше місяця, поки Київщину повністю не звільнили 2 квітня 2022 року.

Після видворення окупантів світ побачив на Київщині жахливу картину: масові поховання, сліди тортур, руйнування та розкрадання.

Вас також можуть зацікавити новини: