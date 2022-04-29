Поки невідомо, скільки людей було вбито окупантами.

Правоохоронці виявили масове поховання близько дев'яти сотень цивільних осіб на території Київської області, що перебувала під російською окупацією.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю для польських ЗМІ.

"Будуть висновки, будуть люди заарештовані, будуть вироки, це питання часу. Є інші речі, коли міжнародні інституції дійсно повільно діють і іноді когось не можна знайти, притягнути до відповідальності через брак тих чи інших доказів, - сказав він.

Зеленський нагадав про пересувні крематорії, в яких росіяни спалювали вбитих, що ускладнить слідство.

Також президент повідомив, що правоохоронці виявили нове масове поховання вбитих.

"Вони ж прибирають сліди... Було стільки вбитих, що незважаючи на те, що вони спалили, знов знайшли зараз могилу 900 людей в Київскій області. Скільки людей загалом загинуло - ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх людей, ми ж не знаємо скільки їх... Наші слідчі органі і правоохоронні органи засудять всіх їх, але для нас важливе міжнародне визнання", - сказав глава держави.

Він наголосив, що є в Україні люди, які "їх усіх шукатимуть".

"І це не погроза. Я як батько, як чоловік кажу. Я знаю, що таких людей у нас багато. Тому, хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати ночі", - додав Зеленський.

Як писав УНІАН, у Бородянці Київської області виявили дві братські могили з тілами дев'ятьох мирних українців, убитих російськими окупантами.

В Ірпені після вигнання окупантів з'явилися сотні нових могил і ціле кладовище знищених автомобілів.

Під Маріуполем знайшли кілька братських могил, кожна з яких розміром до 30 метрів.

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