Правоохоронці виявили масове поховання близько дев'яти сотень цивільних осіб на території Київської області, що перебувала під російською окупацією.
Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю для польських ЗМІ.
"Будуть висновки, будуть люди заарештовані, будуть вироки, це питання часу. Є інші речі, коли міжнародні інституції дійсно повільно діють і іноді когось не можна знайти, притягнути до відповідальності через брак тих чи інших доказів, - сказав він.
Зеленський нагадав про пересувні крематорії, в яких росіяни спалювали вбитих, що ускладнить слідство.
Також президент повідомив, що правоохоронці виявили нове масове поховання вбитих.
"Вони ж прибирають сліди... Було стільки вбитих, що незважаючи на те, що вони спалили, знов знайшли зараз могилу 900 людей в Київскій області. Скільки людей загалом загинуло - ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх людей, ми ж не знаємо скільки їх... Наші слідчі органі і правоохоронні органи засудять всіх їх, але для нас важливе міжнародне визнання", - сказав глава держави.
Він наголосив, що є в Україні люди, які "їх усіх шукатимуть".
"І це не погроза. Я як батько, як чоловік кажу. Я знаю, що таких людей у нас багато. Тому, хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати ночі", - додав Зеленський.
Як писав УНІАН, у Бородянці Київської області виявили дві братські могили з тілами дев'ятьох мирних українців, убитих російськими окупантами.
В Ірпені після вигнання окупантів з'явилися сотні нових могил і ціле кладовище знищених автомобілів.
Під Маріуполем знайшли кілька братських могил, кожна з яких розміром до 30 метрів.
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