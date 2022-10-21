Прем’єра кінопроекту відбудеться в кінотеатрах України 24 листопада 2022 року.

Вийшов офіційний трейлер українського повнометражного фільму "Область Героїв" автора Олексія Комаровського та режисера-постановника Артура Лермана.

Як зазначає прес-служба B&H Film Distribution Company, прем’єра кінопроекту відбудеться в кінотеатрах України 24 листопада 2022 року, а кошти від кінопоказу підуть на закупівлю обігрівачів для дитячих закладів.

Фільм "Область Героїв" – це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. Команда присвятила цей проект всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів. Глядач побачить відверту кіносповідь про події, які відбувалися у самому пеклі ворожої окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах. Кожна героїчна сповідь – це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю.

"Герої фільму – хоробрі мешканці Київської області. І вони лише частина великої героїчної нації. Вони є уособленням тисяч таких самих волонтерів-героїв по всій Україні", – зазначив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

До фільму "Область Героїв" увійшло декілька реальних історій. В головних ролях – волонтери, які особисто зіграли самі себе. Саундтреком до фільму стали два популярних українських треки: "Вільні Люди" українського гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та "Думи" у виконанні Артема Пивоварова та DOROFEEVA.

Окупація Київської області – що відомо

Рано вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в України, атакувавши з кількох боків. В тому числі окупанти пішли в наступ на Київ.

Вже наприкінці лютого російські військові зайшли в чималу частину населених пунктів Київської області, зокрема, до Бучанського району. Місцеві жителі провели в окупації більше місяця, поки Київщину повністю не звільнили 2 квітня 2022 року.

Після видворення окупантів світ побачив на Київщині жахливу картину: масові поховання, сліди тортур, руйнування та розкрадання.

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