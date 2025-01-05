За даними аналітиків проєкту, паралельно з цим тривають штурмові дії Сил оборони

В Курській області росіяни проводять наступ на населені пункти Мала Локня, Свердлікове та Леонідівка. Про це повідомив проєкт DeepState.

За даними аналітиків проєкту, паралельно з цим тривають штурмові дії Сил оборони, але від будь-яких коментарів вони відмовились. "Треба чекати результату, адже бої тривають", - пояснили вони.

"Єдине питання - якого біса блогер-втікач з Іспанії за 48 годин анонсує контрнаступальні дії ЗСУ вказуючи точне місце штурму та майже точний час. З іншого боку, ворог продовжує заповнювати інформаційний вакуум кадрами ураження нашої техніки північніше Мартинівки", - зазначили аналітики.

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Вони підкреслили, що російські пропагандисти вибудовують відчуття перемоги і приписують собі в рази більші заслуги, хоча росіяни вже півроку не можуть відбити свою ж територію на Курщині. "Рекомендуємо не піддаватися на емоційні гойдалки з нашого боку, і особливо не йти на ворожі ресурси за інформацією", - порадили аналітики.

Ситуація в Курській області

У вечірньому зведенні Генштабу зазначено, що Курський напрямок найгарячіший. В даний час там відбуваються інтенсивні бойові зіткнення. "На Курщині на даний час відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі", - повідомили у Генштабі.

ЗСУ пішли у наступ на кількох ділянках фронту у Курській області РФ. Для ворога ця операція виявилася несподіваною. "На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", - повідомили в ЦПД.

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