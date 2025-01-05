В даний час там ідуть інтенсивні бої.

В даний час у Курській області відбуваються інтенсивні бойові зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому оперативному зведенні.

"На Курщині на даний час відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі", - повідомили у Генштабі.

Крім того, там зазначили, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.

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За даними Генштабу, загалом від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень. Найбільше штурмів відбулося на Покровському напрямку. Там з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій. А також на Курахівському напрямку, де росіяни провели 18 атак.

Наступ ЗСУ на Курщині: що відомо

ЗСУ пішли у наступ на кількох ділянках фронту у Курській області РФ. Для ворога ця операція виявилася несподіваною. "На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", - повідомили в ЦПД. Українська армія пішла у наступ на кількох ділянках фронту у Курській області РФ, додали там.

Пізніше про наступ також сказав очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Згодом і у Міністерстві оборони РФ підтвердили наступ ЗСУ в Курській області, що почався вранці 5 січня.

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