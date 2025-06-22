На Курщині ЗСУ контролюють 90 квадратних км території, - Сирський

Збройні сили України не дали можливості росіянам перекинути війська з Курщини на інші напрямки.

У Глушковському районі Курської області Росії українські сили стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

Сирський нагадав, що свого часу українська Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями – близько 70 тисяч.

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"Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

При цьому, за його інформацією, у квітні 2025 року російські частини – а це близько 60 тисяч осіб (в тому числі дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) – отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій та поповнити наступальні угрупування армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темп ворожого наступу.

"Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани. В результаті, ці частини не були передислоковані на інші напрямки", - відзначив Сирський.

Зокрема, одна з російських бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок.

"І зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії саме в Глушковському районі, на російській території", - повідомив Головнокомандувач.

У цьому зв'язку, з огляду на таку ситуацію, російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб. Зокрема, дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади збройних сил Росії, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені Північнослобожанському напрямку.

"Ворог веде там наступальні дії, які на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка, і далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів", - повідомив Сирський.

Він додав, що нашим угрупованням керує бригадний генерал Олег Апостол, який був призначений на посаду командувача Десантно-штурмових військ. За словами Сирського, керує достатньо вдало.

"Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника", - констатує Сирський.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у росіян божевільні плани на Сумщині, але Сили оборони стримують ворога і не дають можливості загарбникам реалізувати ці плани.

7 червня 2025 року Повітряні сили України провели успішну операцію на Курському напрямку, внаслідок якої було збито російський винищувач Су-35.

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