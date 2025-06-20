Російські окупанти демонструють, що не прагнуть припинення вогню і бажають і надалі воювати, зазначив президент.

Українські захисники не дають російським загарбникам реалізувати їхні плани на Сумщині. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні до українців за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Сьогодні ж – Ставка, була дуже детальна доповідь щодо фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину", - наголосив Зеленський.

Також, за його словами, дуже детально були обговорені всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів.

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"Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь", - зазначив президент.

Крім того, як розповів глава держави, на наступний тиждень готуються нові домовленості разом із партнерами в НАТО.

"Саме щодо інвестицій у виробництво. Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії. Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - повідомив Зеленський.

Окремо президент доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в межах "коаліції охочих".

"Те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки. Росіяни сьогодні знову абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм "не хочеться" йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес іще більше. Аятола Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими й до якої відсталості вони доводять свою країну. Буде більше наших рішень заради відновлення безпеки", - наголосив Зеленський.

Останні заяви Зеленського про Сумщину

Як повідомляв УНІАН, 14 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Сили оборони вирівнюють позицію на Сумщині. За його словами, на Сумському напрямку зосереджено 53 тисячі окупантів. Максимальна глибина, на якій відбуваються бої від кордону, становить 7 км.

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