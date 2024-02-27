Вже три дні на маршрут смерті Росія не випускає літак А-50, а розвідувальні БПЛА його не зможуть замінити його.

На лінії фронту сьогодні величезна кількість БПЛА окупантів, особливо на південному напрямку. При цьому не фіксується діяльність літаків А-50.

"Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично висять БПЛА різних типів, зокрема, SUPERCAM, ZALA, "Орлан". Так само і на Харківщині, по всій лінії розмежування активізують повітряну розвідку, хочуть побачити більше для того, щоб планувати, очевидно, якісь бойові дії", - заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, на "маршрут смерті" Росія вже кілька днів не випускає літаки А-50, один з яких збито днями.

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"Вже три доби їх нема. Вони фактично кожен день літали в супроводі Іл-22", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

При цьому зазначив, що не замінять безпілотники цей літак для розвідки з повітря, бо "там інші функції і завдання".

Ігнат зазначив, що вже після першого збиття А-50, літака цього типу було відтіснено на дальшу відстань, щоб не уразили Сили оборони, і він не міг так ефективно вже, як раніше вести розвідку, але його і там "дістали". Він нагадав, що цей літак надавав ворогу вкрай цінну інформацію про повітряну ситуацію в Україні і про використання наших засобів ППО.

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Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що на даному етапі ми бачимо продовження активності безпілотних літальних розвідників.

Вона зазначила, що це мабуть через те, що ще не зібрана команда для літака А-50. При цьому нагадала, що втрата такого літака – це не лише втрата технічних потужностей, а й немає кому заповнювати наступний майданчик. Тому ми говоримо про те, що потреба підготувати і підібрати фахівців у росіян є. За її словами, з цим пов'язане і відтермінування вильоту наступного борту А-50.

Днями стало відомо, що над Азовським морем було збито російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Раніше було збито ще один А-50.

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