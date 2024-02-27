Десять безпілотників вибухнули у повітрі, два вдалося ювелірно приземлити.

Дюжину ворожих FPV-дронів відбили українські прикордонники на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Південне регіональне управління ДПСУ.

"Постійно змінюючи тактику завдання ударів та їх частоту, ворог не полишає спроб атакувати цивільну та критичну інфраструктури, використовуючи "заряджені" FPV-дрони. Прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам дають гідну відсіч ворожим дронам-камікадзе", - розповіли в управлінні.

Зазначається, що днями бійці ДПСУ влаштували справжню облаву "непроханим птахам". Як результат, під дією хвильового поля антидронових рушниць десять з дванадцяти літунів-чужинців втратили зв'язок з пультом управління та вибухнули в повітрі. Ще два безпілотники захисники ювелірно посадили, не пошкодивши смертоносний вантаж.

Відео дня

"Використовуючи сучасні види озброєння охоронці кордону в складі Сил оборони ефективно протидіють безпілотній авіації загарбників", - наголошують у ДПСУ.

Бійці ЗСУ нищать ворожі дрони

Як повідомляв УНІАН, на Запорізькому напрямку прикордонники влаштували "трощу" десяти російським дронам, які летіли на українські позиції. Окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ, застосувавши масований удар, однак прикордонники гідно відбили атаку, застосовуючи антидронові рушниці. В результаті, сім безпілотних літальних апаратів розірвало на шматки, один - "засів" на дереві. Ще два безпілотники захисники приземлили разом зі смертоносним вантажем.

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