Гуменюк нагадала, що втрата такого літака – це не лише втрата технічних потужностей.

Ще один російський літак А-50 збитий і РФ не може знайти новий персонал, який його обслуговуватиме. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня України - полковник Наталія Гуменюк.

"На даному етапі ми бачимо продовження активності безпілотних літальних розвідників, тому очевидно, що ще не зібрана нова команда підводних фахівців для А-50. Хочу нагадати, що втрата такого літака – це не лише втрата технічних потужностей, а й немає кому заповнювати наступний майданчик. Тому ми говоримо про те, що потреба підготувати і підібрати фахівців у росіян є. З цим пов'язане і відтермінування вильоту наступного борту", – пояснила Гуменюк.

Збиття російських А-50: що відомо

Днями стало відомо, що над Азовським морем було збито російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Повідомлялося, що Сили оборони України збили борт з радянського ЗРК С-200.

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Також, стало відомо, що внаслідок збиття весь екіпаж літака знищений. Серед них - п'ять майорів, три капітани, прапорщик і лейтенант.

За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, знищення одного такого літака не змінить ситацію на полі бої. Але якщо це стане систематичним явищем – РФ відчує важливість подібних втрат.

Натомість, за словами керівника ГУР, в РФ залишилося лише 6 подібних літаків. Якщо ще хоча б один впаде – Кремлю доведеться припиняти цілодобове чергування.

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