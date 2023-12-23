Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Сили оборони України продовжують нищити російських окупантів і за минулу добу ліквідували ще 1040 загарбників. Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 352 тисяч 390 осіб.

Також ЗСУ перетворили на металобрухт добрячу кількість російської техніки:

танків 5854 (+17 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 10871 (+28)

артилерійських систем 8286 (+36)

літаків – 327 (+3),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51),

спеціальної техніки ‒ 1223 (+6)

Також з початку повномасштабної війни було знищено 932 РСЗВ, 611 засобів ППО, 324 гелікоптери, 1613 крилатих ракет, 22 кораблі/катери, 1 підводний човен.

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Як повідомляв Генштаб, протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, ворог атакував майже по всіх напрямках.

Так, десятки ворожих атак наші захисники відбили на Куп’янському напрямку, а також на Авдіївському, де продовжують стримувати противника, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

На Херсонському напрямку противник 17 разів штурмував позиції наших військ, але з втратами відступив.

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