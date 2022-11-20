Масштаби грабунку настільки великі, що колабораційний уряд був вимушений ввести обмеження для виїзду вантажного транспорту.

На лівому березі Херсонщини російські загарбники продовжують пограбування та фурами вивозять приватне та державне майно до РФ, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз дуже жахлива ситуація у нашої громади на лівому березі, тому що страждають наші цивільні люди. Там зараз йде масштабне пограбування, російські окупанти вивозять просто фурами пограбоване майно як приватних підприємств, так і державних та комунальних підприємств. Масштаби вже настільки великі, що сама окупаційна влада була вимушена заборонити виїзд з території Херсонської області вантажного транспорту, можна виключно за окремим письмовим дозволом та перепустками. Тому що вони (росіяни - УНІАН) у таких масштабах зараз намагаються все вивозити до Криму, а потім до РФ, що вже навіть колабораційний уряд розуміє, що скоро взагалі нічого не залишиться", - акцентував Соболевський.

Він зазначив, що настрої в окупантів на лівому березі Херсонщини не просто панічні, вони вже бачать, що програли цю війну.

Відео дня

"Якщо раніше ми говорили, що настрої окупантів близькі до панічних, то зараз вони взагалі не розуміють, що відбувається. Після того, як ЗСУ здійснили блискучу реалізацію плану по деокупації правобережної частини Херсонщини, коли окупанти були просто вимушені залишити Херсон, тому що в іншому випадку вони б тут були всі знищені, настрій там дійсно панічний. Вони вже не розуміють за що вони воюють, вони бачать, що вони вже програли цю війну", - підкреслив Соболевський.

Відступ росіян з Херсона і правого берега Дніпра

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із правого берега річки Дніпро на Херсонщині. Того ж дня командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що його армія залишає правобережжя Херсонської області.

Окупанти відійшли на лівобережжя, частину елітних російських військ почали перекидати на лінію фронту у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

Як розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, враховуючи розділення Дніпром, наразі на півдні триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення.

Вас також можуть зацікавити новини: