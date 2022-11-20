За даними Генштабу ЗСУ, поки що окупанти ведуть позиційну війну.

Російські окупанти знову почали красти транспорт в українців. Цього разу постраждали жителі Каховського району Херсонської області.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують мародерити та грабувати українців. Зазначається, що окупанти крадуть навіть велосипеди.

"Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та навіть велосипедів", - зазначили українські військові.

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Крім того, на Херсонському напрямку росіяни ведуть позиційну оборону та вдосконалять фортифікаційне обладнання. Росіяни вели вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка та міста Херсон.

Втеча росіян з інших районів України - що відомо

Російські окупанти не вперше крадуть транспорт в українців, які проживають на тимчасово окупованій території. Росіяни крали все - від автомобілів до велосипедів. Як правило, це свідчило про підготовку до втечі.

Наприклад, під час втечі з Ізюму російські окупанти використовували велосипеди, тому що у них не було пального для військової техніки.

При цьому глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про "народну прикмету", згідно з якою, якщо "друга армія світу" починає відбирати велосипеди у цивільних - то це до "жесту доброї волі".

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