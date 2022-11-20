Вона наголосила, що треба пам'ятати про гібридність цієї війни і про "потужність інформаційного фронту".

Російським окупантам не дає спокою українська протиповітряна оборона (ППО) і вони намагаються вирахувати її позиції.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона зазначила, що російським окупантам не дає спокою українська протиповітряна оборона, її якість і налаштування. За її словами, "вони (окупанти - УНІАН) все ж таки намагаються".

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"Тому звертаємось кожного разу з тим, що не слід поспішати і попереджати, мовляв, ось зараз в певному регіоні спрацювала ППО, і що вибухи, які ви чуєте, - це працюють наші. Пам’ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що якщо хтось про це повідомляє, навіть не називаючи конкретних координат, то це все одно орієнтир для ворога, на яких напрямках зосереджені сили ППО.

Гуменюк наголосила, що треба пам'ятати про гібридність цієї війни і про "потужність інформаційного фронту".

Допомога Україні ід партнерів

16 листопада міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-7"), яке відбулось в онлайн-форматі, заявив, що йшлося про посилення України завдяки наданню систем протиповітряної оборони, артилерії і боєприпасів.

Він подякував Швеції за рішення надати Україні суттєвий пакет допомоги на суму $287 млн. До цього пакету входять ключові можливості, у тому числі система протиповітряної оборони, яка зміцнить здатність України у самообороні "проти російських постійних жорстоких нападів".

Також міністр оборони США повідомив, що Іспанія пообіцяла відправити в Україну дві додаткові пускові установки Hawk і ракети до них.

Крім того, за його словами, Німеччина зробила дуже необхідні пожертви систем протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів для реактивних систем залпового вогню.

Також Польща зобов'язалась надати додаткові артилерійські і танкові снаряди, а також засоби ППО ближнього радіуса дії.

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