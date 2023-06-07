Це ускладнило можливість ворога тероризувати правобережну Херсонщину з мінометів.

На лівому березі Херсонщини російські окупанти відтягнули свої підрозділи на 5-15 км в залежності від розливу води. Це ускладнило можливість ворога тероризувати правобережну Херсонщину з мінометів, однак поки що не вплинуло на обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та удари авіабомбами.

Як повідомила в ефірі інформаційного телемарафону керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, наразі ситуація на Херсонщині ускладнена.

За її словами, навіть у цих умовах ворог продовжує обстрілювати правий берег та тероризувати мирне населення навіть в умовах гуманітарної евакуації.

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"Відстежуючи ситуацію з поведінкою ворога на лівому березі, може констатувати, що вони відтягують свої підрозділи, почали вони цей рух за декілька днів до цього теракту і ми усвідомлювали, що вони готуються", - сказала Гуменюк.

Так, росіяни відійшли на відстані від 5 до 15 км від своїх попередніх позицій в залежності від розливу води.

Речниця сил оборони півдня уточнила, що наразі можливість окупантів тероризувати правобережну Херсонщину з мінометів ускладнена через збільшення відстані, однак це наразі не вплинуло на обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та удари авіабомбами.

Підрив Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські терористи здійснили підрив дамби Каховської ГЕС.

Через підрив сталося значне вивільнення води, яка затопила десятки навколишніх населених пунктів та територій на десятки кілометрів довкола. Велика частина затоплених територій наразі перебуває під окупацією російських загарбників. Окупанти не надають українцям на захоплених територіях жодної допомоги та не проводять евакуацію населення із підтоплених сіл та селищ.

Станом на вечір 6 червня найскладніша ситуація, за повідомленнями влади, була у Корабельному районі Херсона.

Того ж дня уряд провів одразу два засідання, виділивши 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою, 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів для забезпечення Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою, а також - майже 846 млн грн на забезпечення питною водою Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Водночас, у Мінагрополітики заявили про жахливі наслідки, які може спричинити знищення Каховської ГЕС. Зокрема, йдеться про те, що поля на півдні України можуть перетворитися на пустелі через те, що з водосховища живилися системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, через це велика кількість морських та прісноводних риб можуть загинути, кажуть фахівці.

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