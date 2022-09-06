Таке практикують на великих підприємствах.

Російські загарбники звозять у Луганську область громадян Російської Федерації, щоб вони працювали замість мобілізованих місцевих мешканців.

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

За їх даними, мова йде про робітників Алчевського металургійного комбінату та шахтт "Довжанська-Капітальна".

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"Мобілізація в квазіреспубліках "ЛДНР" продовжується. На великі підприємства звозять жінок та чоловіків з Російської Федерації. Натомість місцевих чоловіків, які мають російський паспорт - примусово мобілізують до окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

"Спротив" відзначає, що російські загарбники нарощують темпи примусової паспортизації, оскільки хочуть мобілізувати до 10 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти затопили шахти на території області, а гірників відправили на фронт.

"Наші шахти, попри всю пропаганду навіть з часів Януковича і раніше, були дотаційні. І зараз окупанти їх взагалі позатоплювали. Вони чоловіків покидали на фронт. Багато з них вже загинуло, багато скалічено", - розповів він.

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