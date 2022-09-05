Повністю відновити вугільну промисловість області вже не вийде.

Російські загарбники затопили шахти на території Луганської області, а самих гірників відправили на фронт.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

"Наші шахти, попри всю пропаганду навіть з часів Януковича і раніше, були дотаційні. І зараз окупанти їх взагалі позатоплювали. Вони чоловіків покидали на фронт. Багато з них вже загинуло, багато скалічено", - сказав Гайдай.

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За його словами, після перемоги Україна не зможе повноцінно відновити вугільну промисловість області.

"Ми не відновимо цю галузь у тому вигляді, в якому вона була. Але все ж таки треба працювати в цьому напрямку. Регіон дійсно має свою специфіку, але будь-яка область України має свою специфіку", - додав він.

Гайдай підкреслив, що промислова місцевість може зацікавити іноземних партнерів України, які захочуть відкрити свої підприємства.

"Щодо інших промислових підприємств, то відновлення буде відбуватися за сучасними стандартами, ми відмовимося від "радянщини". Луганщина продовжить розвивати свій промисловий потенціал! Але спочатку - Перемога!" - підкреслив він.

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