На Луганщину приїжджають вахтовики з Росії для роботи на металургійному комбінаті.

Полонених з "ЛНР" Росія не хоче обмінювати, обмінюють тільки росіян.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Як кажуть дружини, Росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні. Єдина можливість побачити свого чоловіка - деокупація", - зазначає він.

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При цьому Гайдай повідомив, що на металургійному комбінаті працюють чоловіки з РФ.

"Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей", - додав він.

За його словами, місцеві військові також затримують на вулиці цих вахтовиків-росіян для мобілізації, але "потім вибачаються і відпускають", оскільки на війну помирати відправляють місцевих.

"Тим часом в Луганську знаходиться велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати. Серед родичів військовослужбовців так званої народної міліції проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих", - повідомляє Гайдай.

Раніше колишній командир ССО "Азов" Максим Жорін розповів, що сумно брати в полон "днрівців", тому що "таке сміття нікому не потрібно, їх навіть не включають у списки".

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