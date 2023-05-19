Наразі там лікують близько 50 поранених російських військових.

На Луганщині окупанти продовжують облаштовувати військові шпиталі у цивільних об’єктах- черговий відкрили у школі Голубівки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Зокрема, в населеному пункті Голубівка Луганської області, місцеву школу окупанти облаштовують під військовий шпиталь", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на лікування туди доправлен близько 50 поранених загарбників.

Відео дня

Ситуація в Луганській області

Усі медичні заклади на тимчасово окупованих територіях України переповнені пораненими російськими загарбниками. Для розміщення поранених окупанти задіяли різні цивільні об’єкти, зокрема і навчальні заклади.

Крім того, окупанти в школі на Луганщині дислокують своїх військових, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.

У березні стало відомо, російські окупанти облаштували військових шпиталь на 200 осіб у місцевій лікарні Біловодська на тимчасово окупованій Луганщині, усіх цивільних було "виписано". Також шпиталі росіяни обласшутвали у трьох місцевих лікарнях Луганська.

Вас також можуть зацікавити новини: