Підірваний зрадник України перебуває в реанімації луганської лікарні, з'ясували журналісти.

У центрі тимчасово окупованого Луганська унаслідок вибуху отримав поранення так званий "тимчасовий виконуюч обов'язків очільника МВС" самопроголошеної "ЛНР" Ігор Корнет.

Посіпаці РФ знадобилася медична допомога, повідомив Telegram-канал Mash. У повідомленні йдеться, що зрадник України у важкому стані і знаходиться в реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.

За відомостями пропагандистів, Корнет постраждав унаслідок вибуху в салоні краси. У мережі також показали фото нібито з місця вибуху в Луганську.

Відео дня

За непідтвердженими відомостями, в Луганську міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій.

Вибух у Луганську - сьогодні це варто знати

15 травня повідомлялося, що у захопленому місті був вибух у барбершопі. ЗМІ писали, що інцидент стався за адресою вул. Демьохіна, 78. Пропагандисти повідомили, що вибухнула граната, і постраждали чотири людини.

Варто зазначити, що вибух стався біля будівлі Луганського обласного телебачення, де часто бувають місцеві і російські пропагандисти.

Хто такий Корнет - що про нього відомо

Ігор Корнет народився 29 квітня 1973 року в Україні. На сайті "Миротворець" вказана така адреса "шишки ЛНР" - 27-й квартал №3, або вул. Ткаченка, 31, Луганськ.

Корнет був співробітником Міністерства внутрішніх справ України, але перейшов на бік проросійських бойовиків. Варто зазначити, що він працював звичайним слідчим карного розшуку. 27 серпня 2014 року став так званим "міністром внутрішніх справ ЛНР".

Корнету приписували можливість серйозно впливати на ситуацію в квазіреспубліці і його навіть вважають ключовим вдихоновителем "перевороту в ЛНР", який стався у 2017 році і призвів до втечі тодішнього ватажка бойовиків Ігоря Плотницького.

Варто зазначити, що "переворот в ЛНР" почався після того, як Плотницький вирішив "звільнити" Корнета нібито через захоплення чужого будинку. Після цього Корнет завдав серйозного удару у відповідь - ввів у центральну частину Луганська своїх посіпак і "заарештував" людей з оточення Плотницького. У конфлікті влада РФ була на боці Корнета.

Вас також можуть зацікавити новини: