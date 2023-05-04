У Мирному Запорізької області спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь.

Всі медичні заклади на тимчасово захопленій ворогом територіїпереповнені пораненими окупантами, тому загарбники продовжують обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, всі медичні заклади на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

Як зазначили в Генштабі, в населеному пункті Мирне Запорізької області спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь.

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"При цьому російські загарбники примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми", - заявили в Генштабі.

Проблема окупантів із лікарнями - що відомо

Російські окупанти через дуже велику кількість поранених відчувають нестачу як місць у лікарнях, так і медичного персоналу на окупованих територіях.

Зокрема, в населеному пункті Містки Луганської області російські загарбники облаштували в школі військовий шпиталь, де вже знаходиться велика кількість поранених окупантів. Також російські військові використовують школу як шпиталь у Голубівці Луганської області.

Також повідомлялося, що на Луганщині на допомогу місцевому медперсоналу присилають хірургів із Москви.

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