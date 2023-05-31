Ворог втратив "шпигунів" та літаючі боєприпаси.

У середу, 31 травня, в Миколаївській області українські військові збили пʼять російських безпілотників. Серед знищених дронів є й ударні "Ланцети".

Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", силами та засобами ППО знищено два БпЛА "Мерлін-ВР", стільки же – ударних "Ланцетів" та один "Орлан-10".

Який "урожай" зібрали на Миколаївщині

"Мерлін-ВР" – російський експериментальний безпілотний літальний апарат, призначений для розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

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"Орлан-10" – багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Також має ударну модифікацію. Обидва безпілотники – "Мерлін" та "Орлан" – максимально підіймаються на висоту 5 км.

"Ланцет" – баражуючий боєприпас, який має кілька типів наведення. Може розігнатися у повітрі до 300 км/год. Може використовуватися для утворення повітряних мінних полів.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 31 травня втрати Росії за час повномасштабної війни проти України складають 207910 осіб, 3802 танки, 7472 броньовані машини, сотні одиниць авіації та тисячі – іншої військової техніки. Лише за минулу добу були знищені 470 окупантів.

Крім того, за останні три доби російські загарбники втратили на півдні десятки військових, самохідну гаубиця "Мста-С", крупнокаліберну гармату Д-30, автотехніку, боєприпаси тощо.

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