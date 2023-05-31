Також протягом доби знищено нову партію військової техніки окупаційних військ.

Сили оборони України ліквідували за минулу добу, 30 травня, 470 російських окупантів. Таким чином загальні втрати особового скалду військ РФ наближаються до 208 тисяч осіб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 207910 (+470) осіб ліквідовано", - зазначено у повідомленні Генерального штабу ЗСУ

Також протягом доби знищено нову партію військової техніки окупаційних військ, зокрема: три бойові броньовані машини (загалом 7472 одиниць), 15 артилерійських систем (3460), один засіб ППО (333), 32 БПЛА оперативно-тактичного рівня (3124), 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6230).

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Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні ще понад 3800 танків, 575 одиниць реактивних систем залпового вогню; 313 літаків; 298 гелікоптерів; 18 кораблів і катерів та 454 одиниці спецтехніки.

Ситуація на фронті станом на 31 травня - що відомо

За минулу добу, 30 травня, російські окупанти завдали 64 авіаційних та один ракетний удар, здійснили 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосередив основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

При цьому українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу. Наші захисники знищили 32 ударні БпЛА типу Shahed.

В свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Росіяни продовжують терор населення тимчасово окупованих територіях. У жителів Ялти без російського громадянства відбирають нерухомість, а "бюджетникам" в Станиці Луганській погрожують позбавленням зарплати.

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