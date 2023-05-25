Один літак повністю знищений, другий - серйозно пошкоджений і був вимушений здійснити аварійну посадку.

Бійці Нацгвардії збили над Запоріжжям одразу два літаки армії РФ.

Як повідомили у Південному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України, на Запорізькому напрямку окупанти активно використовують бойову авіацію. 25 травня вони намагалися нанести ураження по позиціям сил оборони України з застосуванням пари Су-25.

"В цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці - "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряним цілям", - розповіли військові.

Відео дня

В результаті бойової роботи нацгвардійського вогневого розрахунку перший літак Су-25 повністю знищений - пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією. Другий Су-25 серйозно пошкоджений і вимушений здійснити аварійну посадку.

Загалом на рахунку нацгвардійців вже 9 збитих літаків. "Таким чином, гвардійці вщент розбили ворожі розрахунки на панування у повітряному просторі", - підкреслюють вони.

Збиття літака на Запоріжжі: що відомо

Сьогодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на окупованому росіянами аеродромі пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму.

Місцеві канали писали про падіння російського літака Су-25, цю інформацію підтверджували окупанти.

Згодом Федоров написав, що інформацію про літак перевіряють. Також він додав, що останнім часом загарбники збільшили свою активність на мелітопольському аеродромі.

Вас також можуть зацікавити новини: