Мета проекту - забезпечити надійність і якість електропостачання у південній частині регіону.

На Одещині в цьому році планують почати будівництво лінії електропередачі "Новоодеська-Арциз".

Про це у Facebook повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він зазначив, що провів зустріч з головою правління та начальником південного центру будівництва "Укренерго" щодо будівництва повітряної лінії електропередачі "Новоодеська-Арциз".

"Роботу планується почати вже цього року. Даний проект є одним із пріоритетних в області. Його мета - забезпечити надійність і якість електропостачання у південній частині Одеської області, а також підвищити енергетичну безпеку держави в цілому", - сказав Марченко.

Нагадаємо, з кінця червня обсяг комерційного експорту української електроенергії до ЄС становить 100 МВт.

Українська енергосистема з 16 березня працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня почався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

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