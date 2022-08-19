Виявлено 72 заморожені рибини сімейства осетрових.

На Одещині затримано зловмисника із червонокнижною рибою майже на 3 млн грн.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ Ігор Перегняк.

"Про можливе незаконне перевезення водних біоресурсів, які занесені до Червоної книги, дізналися оперативні співробітники Державної прикордонної служби України. За наданою інформацією у Ізмаїльському районі прикордонники спільно з поліцейськими зупинили для контролю мікроавтобус "Форд", - повідомив Перегняк.

В ході перевірки автобуса виявлено 72 заморожені рибини сімейства осетрових загальною вагою 75 кг. Пояснити походження вантажу 22-річний водій не зміг та не мав жодних документів на рибу.

За даним фактом прикордонники повідомили екологів та рибоохоронний патруль. За оцінкою його фахівців, вилучення цих зникаючих риб з природного середовища завдало державі збитку на суму понад 2,7 млн грн.

Наразі на чоловіка складений протокол за ч.2 ст. 88-1 КУпАП "Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах". Рибу вилучено на відповідальне зберігання до рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, На Одещині правоохоронці розслідують факти масової загибелі дельфінів через військову агресію РФ.