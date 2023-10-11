Також знищено 98 одиниць військової техніки противника.

На Таврійському напрямку за добу Силами оборони України знищено 750 російських загарбників. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зокрема, воїни Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за добу знищили майже 100 одиниць ворожої техніки, серед якої літак Су-25 та БМПТ "Термінатор".

"Бойова робота триває. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку - покращили тактичне положення західніше Роботиного", - повідомив Тарнавський.

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За його словами, протягом минулої доби російські окупанти завдали 26 авіаційних ударів, провели 56 бойових зіткнень, окрім того здійснили 849 артобстрілів.

Водночас, українські підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1777 вогневих завдань.

"Загальні втрати ворога склали 750 осіб. Знищено 98 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 18 танків, 59 ББМ, 5 артилерійських систем, одну РСЗВ, літак Су-25, 8 БпЛА, 2 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога", - наголосив Тарнавський.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони за добу завдали потужних втрат окупантам - знищили 820 російських загарбників. Було знищено 34 танки та 91 бойову броньовану машину загарбників.

Зокрема, на півдні українські захисники ліквідували 38 російських окупантів разом з їхньою технікою. Серед іншого, знищено чотири ворожі гармати, 13 одиниць автобронетехніки та склад військово-технічного майна.

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