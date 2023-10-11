Стало відомо, що в Чорному морі чергують два підводні ракетоносії.

На півдні українські захисники ліквідували 38 російських окупантів разом з їхньою технікою. Зокрема, знищено чотири ворожі гармати, 13 одиниць автобронетехніки та склад військово-технічного майна.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу також знищено цінне обладнання загарбників - комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження "Муром-М", оптичне обладнання якого дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

За даними прес-служби, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається стабільно напруженою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

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Наразі триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами.

Корабельне угруповання ворожого флоту із вщуханням шторму знов розгорнуто у кількості 7 одиниць в Чорному морі та одної - в Азовському. На бойовому чергуванні перебувають два підводні ракетоносії, спорядження яких може становити до 8 ракет типу "Калібр".

"Окупанти продовжують терор з повітря, завдають удари, скидаючи осколкові боєприпаси по населених пунктах Херсонщини. За минулу добу скинули понад 20. Пошкоджено три приватні будинки та автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом доби ворог здійснив 60 артилерійських обстрілів з використанням близько 400 снарядів, у тому числі було три обстріли населених пунктів правобережжя - Херсона, Антонівки, Берислава.

Війна в Україні - втрати росіян

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ за минулу добу ліквідували 820 окупантів, а загальні втрати живої сили противника з 24 лютого 2022 року станом на сьогодні, 11 жовтня, склали приблизно 283 тисячі 900 осіб.

Зокрема, на Таврійському напрямку Силами оборони України ліквідовано за добу 750 російських загарбників. Також знищено 98 одиниць військової техніки противника.

Як зазначили в Генштабі, минулої доби на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень, російські окупанти намагалися тиснути на кількох напрямках.

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