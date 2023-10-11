Знищено 34 танки та 91 бойова броньована машина загарбників.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 820 російських загарбників та знищили шалену кількість ворожої техніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2023 року орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 283 тисячі 900 осіб, у тому числі 820 за минулу добу,

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- танків ‒ 4863 (+34) одиниці,

- бойових броньованих машин ‒ 9220 (+91),

- артилерійських систем – 6731 (+18),

- реактивних систем залпового вогню – 809 (+1),

- засобів протиповітряної оборони ‒ 545 (+1),

- літаків – 316 (+1),

- гелікоптерів – 316,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),

- крилатих ракет ‒ 1530,

- кораблів/катерів ‒ 20,

- підводних човнів - 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20),

- спеціальної техніки ‒ 965 (+4).

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, минула доба на фронті виявилася дуже гарячою – відбулося 108 бойових зіткнень, російські окупанти намагалися тиснути на кількох напрямках.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили понад 30 атак ворога, на Мар'їнському напрямку - 10 атак. Крім того, на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Водночас українські захисники покращили тактичне положення західніше Роботиного Запорізької області.

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