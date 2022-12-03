Успішно відпрацював розрахунок ПЗРК.

У суботу, 3 грудня, українські прикордонники "мінуснули" російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Як повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, про знищення ворожого Су-34 йому повідомили воїни з передової. "Пташку" приземлили на околицях Бахмута, який став однією з найгарячіших точок на фронті.

"На один літак сьогодні у рашистів стало менше. Щойно дізнався від хлопців з передової, що українські прикордонники на околицях Бахмута збили ворожий Су-34", - зазначив Цаплієнко.

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За його даними, коли російський Су потрапив у зону ймовірного враження поряд з позиціями військовослужбовців Держприкордонслужби, по ньому одразу відпрацював розрахунок ПЗРК.

"Нищили і будемо нищити окупантів. Їм на нашій землі не буде спокою", - прокоментували воїни свій вдалий постріл.

Журналіст зауважив, що чекає підтвердження від Генштабу та фото збитого літака.

Довідка УНІАН. Су-34 – фронтовий бомбардувальник. Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині. Серійне виробництво літака розгортається на Новосибірському авіаційному виробничому об’єднанні імені Чкалова.

Втрати російської авіації

Станом на 3 грудня Росія втратила на війні проти України 280 літаків та 263 гелікоптери. Крім того, окупанти щодня втрачають свої безпілотники.

Українські воїни активно "приземляють" російські "пташки". Зокрема, у районі Ізюма, що в Харківській області зенітні ракетні Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. А перед цим такий же літак "приземлили" під Куп'янськом.

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