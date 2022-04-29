Деталі знищення ворожого винищувача-бомбардувальника не відомі.

Збройні сили України збили ще один російський Су-34.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної та військової адміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов лише констатував знищення ворожого літака Су-34, не уточнивши, де саме був збитий російський винищувач-бомбардувальник.

"На Харківщині ЗСУ вкотре збили російський Су-34. Гарна робота, хлопці", – написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

За словами Синєгубова, активні бої продовжуються на Ізюмському напрямі, українська армія утримує позиції. Водночас останньої ночі ворог активно не наступав, але вів активну розвідку.

Він також додав, що вчора російські окупанти 16 разів обстрілювали Харків з артилерії, двічі били реактивними системами залпового вогню та завдали одного ракетного удару.

Під вогонь росіян потрапили райони ХТЗ, П'ятихатки, 602 мікрорайон на Салтівці та Північна Салтівка. Також були обстріли передмість – Кулиничів, Хролів, Котлярів, Покотилівки. Сьогодні вранці з артилерії обстріляли Сокільники.

Усього за добу від ворожого вогню у місті та області загинули п'ять мирних жителів, 11 – зазнали поранень.

Нагадаємо, вчора українські військові вразили 15 повітряних цілей, зокрема, один літак.

Довідка УНІАН. Су-34 – фронтовий бомбардувальник. Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині. Серійне виробництво літака розгортається на Новосибірському авіаційному виробничому об’єднанні імені Чкалова.

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