Пілоти охопленого полум'ям літака збиралися катапультуватися.

Ввечері 18 травня воїни Збройних сил України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося поблизу міста Куп'янськ на Харківщині.

Про це повідомив військовий Юрій Кочевенко у Twitter.

"Щойно, під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Бо це є наше небо", - написав Кочевенко.

Як зауважили в Telegram-каналі "ЗСУ. Війна в окупантами", українські захисники могли легко дістати літак окупантів з позицій біля Чугуєва або Печенігів.

Також Кочевенко опублікував радіоперехоплення розмови зі збитого літака. Він свідчить про те, що в Су-34 сталося загоряння лівого двигуна. Налякані пілоти збиралися катапультуватись. Невідомо, чи вдалося їм це.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські десантники збили сучасний безпілотник ZALA 421-08 противника.

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