Кремль активно мілітаризує дітей, "прокачує" їх ідеологічно та навчає навичкам ведення бою.

На тимчасово окупованій території України так звана "влада" витрачає на зброю для школярів у 8 разів більше ніж на комп’ютери для кабінетів інформатики.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповіла адвокатка, директорка громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова.

"Мілітаризація дітей вийшла на новий рівень. Про це свідчить те, що Російська Федерація почала з цього року закуповувати зброю для школярів. Вдумайтесь - зброю для школярів! Для цього вони витратили понад 200 млн рублів, що перевищує у вісім разів видатки на комп'ютери та іншу оргтехніку для кабінетів інформатики. Ця зброя закуплена для оснащення кабінетів початкового військового вишколу", - наголосила Ястребова.

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Вона уточнила, що купували окупанти автомати "Калашникова", пістолети "Макарова", набої, бронежилети та інший інвентар для кабінетів початкового військового вишколу. Адвокатка вважає: таким чином, Російська Федерація активно займається тим, що мілітаризує дітей, "прокачує" їх ідеологічно, навчаючи фактично навичкам ведення бою.

"Вони намагаються сформувати наступну, так скажемо, зміну тим солдатам, які будуть впроваджувати окупаційні плани кремлівської влади", - каже Ятребова.

За її даними, таке "ознайомлення" зі зброєю запроваджено в навчальних закладах на тимчасово окупованій території з початкових класів та є в обов'язковій шкільній програмі. Окрім цього є додаткові предмети на яких дітей фактично готують ідеологічно та розширюють їхні навички ведення саме бойових дій та поводження зі зброєю.

Ястребова додала, що на окупованих територіях України однією з основних проблем залишається саме нестача працівників у сфері медицини та освіти.

"Це пов’язано в першу чергу з тим, що більшість спеціалістів, громадян України, після захоплення РФ територій, виїхали на підконтрольну територію України або за кордон. Громадяни РФ, які працюють у сфері медицини та освіти, їхати працювати на окуповані території відмовляються", – стверджує адвокатка.

Російська пропаганда на окупованих територіях

24 вересня 2023 року стало відомо про те, що на окупованій території українських школярів "посвячують" в "орлят РФ". Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти намагаються викорінити українську ідентичність усіма способами. Серед них є "перевиховання" дітей за допомогою військової пропаганди.

У Маріуполі окупанти вчать школярів вбивати. Підлітки вчаться поводитися зі зброєю під керівництвом окупаційних військ.

Росіяни вивезли старшокласників з Луганщини на "військові збори". Повідомлялося, що діти проходять ці "збори" на полігоні військової академії.

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