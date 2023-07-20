Діти проходять ці "збори" на полігоні військової академії.

Російські загарбники продовжують незаконно вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій. Так, на Луганщині росіяни вивезли до 80 старшокласників.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, ці діти опинилися в Костромській області Росії. Вони проходять "військові збори" на полігоні Військової кадемії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ ім. С.К. Тимошенка.

"Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар", – наголосили в ЦНС.

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Війна в Україні: ситуація на окупованих територіях

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни виселяють українців без російських паспортів з їхніх домівок на тимчасово окупованих територіях. Крім того, загарбники забороняють людям повертатися з евакуації після підриву Каховської ГЕС. Маляр наголосила, що в такий спосіб росіяни намагаються штучно збільшити кількість населення з російськими паспортами, щоб вони могли брати участь у "виборах", що відбудуться у вересні цього року.

Водночас у Центрі національного спротиву заявили, що росіяни відмовляють вагітним жінкам з українським паспортом у виплатах. Люди, які проживають на окупованих територіях та не мають російського паспорта, можуть отримати все менше послуг.

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