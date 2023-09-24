Окупанти намагаються викорінити українську ідентичність усіма способами.

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники намагаються "перевиховати" українських дітей через мілітаризацію освіти та поширення пропаганди в навчальних закладах.

Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, окупанти намагаються викорінити українську ідентичність усіма способами. Серед них є "перевиховання" дітей за допомогою військової пропаганди.

"Так, представники окупаційної влади в межах проекту "Патріотичного виховання громадян Російської Федерації" "посвячують" українських школярів із ТОТ у "справжні орлята Росії", - написав омбудсмен.

Відео дня

За його словами, Офіс омбудсмена дізнався про це за результатами моніторингу інформаційних каналів ворожої влади на ТОТ.

"Ця інформація скерована до Офісу генерального прокурора з метою фіксації фактів скоєння представниками РФ воєнних злочинів проти українських дітей", - додав Лубінець.

Доля дітей на окупованій території

Як раніше повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники вчать дітей вбивати. Представники російських військ проводять школярам уроки, зокрема, щодо положень для стрільби.

Влітку росіяни вивезли старшокласників з Луганщини на "військові збори".

В школах на тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники планують підготовку дівчат бути санітарними інструкторами.

Навчальний рік на окупованих Росією українських територіях розпочався з перетворення шкіл у заклади суворого режиму. Дітей заохочують брати участь у військово-патріотичних заходах, нав'язують українофобську ідеологію.

Водночас дітям окупованого Криму пропонують пожертвувати шкільними обідами заради Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: