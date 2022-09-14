Вибитих з Харківщини окупантів хотіли перекинути на Донеччину, але ті відмовились.

На окупованій частині Луганської області "мобілізовані" вдалися до бунту через небажання їхати воювати на Донецький напрямок.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Бунт мобілізованих в "ЛНР". До Луганська повернулися мобілізовані, вибиті з Харківської області. Замість відпустки їх хотіли перекинути на фронт в "ДНР". Мамкиних героїв своїми грудьми прикрили жінки, заявивши, що нікуди вони не підуть", - йдеться у повідомленні.

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"Вояки" теж їхати допомагати "братському народу", щоб повернутися наступного разу в пакетах, не хочуть", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляє УНІАН, мобілізовані в "Л/ДНР" відмовляються воювати на територіях одне одного й бунтують проти "призову" в ОРДЛО. Існує умовний поділ на "луганських" і "донецьких", де кожна с сторін переконана, що має воювати лише на "своїй" території.

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