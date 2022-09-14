На окупованій частині Луганської області "мобілізовані" вдалися до бунту через небажання їхати воювати на Донецький напрямок.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.
"Бунт мобілізованих в "ЛНР". До Луганська повернулися мобілізовані, вибиті з Харківської області. Замість відпустки їх хотіли перекинути на фронт в "ДНР". Мамкиних героїв своїми грудьми прикрили жінки, заявивши, що нікуди вони не підуть", - йдеться у повідомленні.
"Вояки" теж їхати допомагати "братському народу", щоб повернутися наступного разу в пакетах, не хочуть", - сказано у повідомленні.
Як раніше повідомляє УНІАН, мобілізовані в "Л/ДНР" відмовляються воювати на територіях одне одного й бунтують проти "призову" в ОРДЛО. Існує умовний поділ на "луганських" і "донецьких", де кожна с сторін переконана, що має воювати лише на "своїй" території.