Мобілізовані чоловіки стверджують, що свій "військовий борг" вже виконали.

Мобілізовані в "Л/ДНР" відмовляються воювати на територіях одне одного й бунтують проти "призову" в ОРДЛО.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram.

За даними Центру при РНБО, існує умовний поділ на "луганських" і "донецьких", де кожна с сторін переконана, що має воювати лише на "своїй" території.

Як додали у відомстві, найманці з ОРДЛО відчувають, що вони для Росії - "другий сорт". Їх використовують "як гарматне м’ясо для розкриття українських позицій і забезпечення просування ЗС РФ". На передовій за мобілізованими з окупованої території ставлять російських штурмовиків у ролі загороджувального загону.

"Та на відміну від російського контрактника, за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачують копійки. Тому спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримають все більш рішучий спротив", - підсумували в ЦПД.

Як раніше повідомляв УНІАН, в мережі почало ширитися відео, на якому мобілізовані солдати з квазіреспубліки "ЛНР" скаржаться, що їх залякують і силоміць женуть воювати за "ДНР".

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