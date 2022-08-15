Солдати так званої "ЛНР" скаржаться, що на них тиснуть з наказом йти воювати за так звану "ДНР".

В мережі почало ширитися відео, на якому мобілізовані солдати з квазіреспубліки "ЛНР" скаржаться, що їх залякують і силоміць женуть воювати за "ДНР".

Велика група мобілізованих "лнрівців" на чолі з командиром батальйону відмовляється йти захищати "ДНР". Вони аргументують це тим, що "свій обов'язок по захисту "ЛНР" виконали". Більше того, "лнрівці" отримали повідомлення від голови псевдореспубліки, що буцімто 3 липня був "День перемоги". В цей день нібито сепаратисти спільно з армією РФ вийшли на адмінкордон Луганської області. Принаймні вони вірять ватажку своєї фейкової республіки.

Також "лнрівці" нарікають, що їм погрожують розправою, якщо вони не підуть воювати за "ДНР".

Раніше Сергій Гайдай назвав кількість знищених "вагнерівців" у Попасній.

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