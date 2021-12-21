За даними розвідки, після бойових дій на території України російські генерали та офіцери отримують державні нагороди.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Кадрові російські військові перебувають на командних посадах 1 та 2 армійських корпусів російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними української розвідки, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил РФ отримують державні нагороди та кар’єрне зростання у російській армії.

Читайте такожУ Білому домі скептично поставилися до слів Путіна про нібито "геноцид" на Донбасі"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ", - заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, сьогодні штаби корпусів, командування бригад, полків – це чинні офіцери ЗС РФ.

"У жовтні-листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно", – зазначив представник воєнної розвідки України.

За даними ГУР МО України 1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формували на базі батальйонних-тактичних груп ЗС РФ, які зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року. Роль і місце цих корпусів чітко визначено в планах застосування ЗС Росії проти нашої держави та передбачають ведення ними як оборонних, так і наступальних операцій.

Нагадаємо, раніше суд у Росії вперше офіційно визнав, що регулярні війська РФ перебувають і воюють на окупованому Донбасі. Зокрема, в ухваленому вироку йдеться про те, що росіяни перебували в ОРДЛО на "бойовому чергуванні". Сама справа стосується хабарництва.

Пізніше рішення Кіровського райсуду Ростова-на-Дону, у якій згадувалась присутність російсько-окупаційних військ на Донбасі, а також картка кримінальної справи зникли з сайту суду.

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Автор: Екатерина Малюга