Російський суд власноруч створив юридичний прецедент, який чітко зафіксував статус Росії як сторони міжнародного збройного конфлікту.

У Міністерстві закордонних справ України вважають рішення російського суду, у якому йдеться про постачання продовольства у військові частини РФ на окупованому Донбасі, "явкою з повинною" і нівелюванням твердження Кремля, що російських військ немає на сході України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі. Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - заявив Ніколенко.

На переконання речника, це рішення зміцнить позицію України під час розгляду позовів до Росії в міжнародних судових інстанціях.

Читайте такожСтолтенберг: Україна отримує допомогу у галузі оборони не лише через агенцію НАТО"Російським юристам стане дедалі важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності", - наголосив Ніколенко.

"Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення із публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - заявив речник.

Що передувало

10 листопада суддя Кіровського райсуду Ростова-на-Дону Леонард Шолохов виніс обвинувальний вирок В'ячеславу Забалуєву у справі про посередництво при передачі хабарів посадовцю Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу РФ.

Хабарі передавалися з метою недопущення притягнення до адміністративної відповідальності співробітників ТОВ "Технологія", яка займалася забезпеченням російських військових харчуванням.

У матеріалах справах згадується факт постачання продовольства військовим частинам РФ, які знаходяться на території окупованого Росією Донбасу.

16 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у суді, "мабуть, допустили помилку": "Мабуть, йдеться про помилку тих, хто писав текст. Тому це неможливо, ніяких Збройних сил РФ на території "самопроголошених республік" не було і немає".

Пізніше з сайту суду рішення зі згадкою про присутність військ РФ на Донбасі зникло.

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Автор: Віталій Саєнко