Противник продовжує намагатися перейти до оборони, створити фортифікаційні позиції і пробує поповнити запаси, зазначив очільник Київської області.

На підступах до Києва побудовано новий оборонний рубіж.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, на Київщині за минулу добу ситуація кардинально не змінилась.

"Противник продовжує намагатися перейти до оборони, створити фортифікаційні позиції. Крім того, він поповнює запаси, поповнює запаси людей, правильно сказати, пробує поповнити запаси, і ми максимально перешкоджаємо це зробити. Також він пробує знайти місце для форсуваня річки Ірпінь для того, щоб продовжити наступ. Поки що безуспішно", - зазначив він.

Крім цього, ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру.

"Так, за минулу добу було 20 обстрілів, продовжується руйнування таких житлових комплексів, як Ворзель, Буча. Найбільше руйнування від обстрілів - це в Бучанському районі…, Броварському районі…, Вишгородському районі", - сказав Павлюк.

За його даними, на даний момент 499 населених пунктів залишаються без електроенергії. За останню добу фахівцями ДТЕК електропостачання відновлено в 300 населених пунктах.

Також, повідомив очільник області, 69 населених пунктів залишається без газу. За останню добу відновлено подачу газу трьом населених пунктам.

"На сьогодні заплановано 4 гуманітарних коридори, три з них працює, це: Бобрик- Бровари Тарасовка-Бровари та Бородянка-Біла Церква. На жаль, Бородянка-Біла Церва на зараз призупинена, почалися активні дії. За вчорашній день ми евакуювали 3,5 тис. осіб", - сказав Павлюк.

Крім того, він розповів про додаткові заходи оборони столиці.

"Активними зусиллями ми будуємо новий оборонний рубіж на підступах до Києва. Всі райони підключилися, уже ці рубежі займаються територіальною обороною і добровольчими батальйонами самооборони. Я думаю, це буде досить потужна допомога нашим збройним силам, які займають передній рубіж оборони", - додав Павлюк.

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