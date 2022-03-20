Водночас за останню добу ворог активних дій у напрямку Києва не проводив.

Російські окупанти нарощують системи вогневого ураження та логістики з метою підготовки до наступу на Київ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 24.00 у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Проводяться заходи правового режиму воєнного стану, стабілізаційні дії, виконуються завдання територіальної оборони.

Також угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об’єктів України та оперативних угруповань військ.

При цьому, на Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

Разом з тим, На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич заявив, що російських окупантів відкинули від Києва зі сторони правого берега Дніпра на відстань до 70 км.

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