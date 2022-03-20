Наразі проводиться евакуація мешканців з будівлі.

У Києві 20 березня внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку в Святошинському районі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та двох приватних автомобілів.

Наразі загорання ліквідовано, проводиться евакуація мешканців з будівлі. Про жертв та постраждалих наразі немає інформації.

"На даний момент - загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, 19 березня в Києві було зафіксовано факт використання російськими окупантами нового виду зброї.

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