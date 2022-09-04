При спробі перетину річки Дніпро ворог буде знищений, тому, що всі переправи, кожен метр Дніпра пристріляний HIMARS.

Офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що на правому березі Дніпра перебувають підрозділи мобілізованих з ОРДЛО, а також частини армії РФ.

Його цитує "Еспресо".

"На правому березі Дніпра бурятів вже не залишилось, там стояла їхня бригада десантно-штурмових військ, яка втратила 60% особового складу. Зараз там перебувають підрозділи так званих "ЛДНР", або підрозділи з російських регіонів - псковські десантники й подібні до них", - каже Березовець.

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За його словами, загальна чисельність всього угруповання на правому березі Дніпра складає до 20 тис. російських військовослужбовців.

"Вони фактично знаходяться в оперативному оточенні. Їх було більше, але вони встигли частину вивезти на лівий берег. При спробі перетину річки Дніпро ворог буде знищений, тому, що всі переправи, кожен метр Дніпра пристріляний HIMARS. Треба ЗСУ дати закінчити роботу не поспішаючи, не підганяючи й не вимагаючи негайних результатів", - додав Березовець.

Нагадаємо, що 4 серпня з'явилася інформація, що захисники України звільнили село під Слов'янськом.

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