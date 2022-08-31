Жителям російського краю пропонують короткострокові контракти.

Російська влада продовжує набирати "гарматне м'ясо" по регіонах. У Забайкальському краї намагаються набрати людей в інженерно-саперний батальйон "Даурський", пропонуючи одноразову виплату в розмірі 100 тисяч рублів.

Про це йдеться в постанова регіонального уряду.

У документі зазначено, що укласти короткостроковий контракт "про проходження військової служби в зоні спеціальної військової операції на територіях України, Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки" можуть тільки жителі Забайкальського краю. При цьому обіцяну виплату можуть отримати або самі добровольці, або в разі його загибелі їхні родичі.

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При цьому так званим добровольцям обіцяють виплачувати "грошове забезпечення" в 100 тисяч рублів щомісяця і в 240 тисяч рублів на місяць, у разі виконання "спеціальних завдань". Також їм обіцяють "повний соціальний пакет" і страховку.

Звичайно ж, до "добровольців" є свої вимоги - вік старше 18 років, відсутність незнятої або непогашеної судимості та "бажання принести користь Росії й Забайкальському краю".

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності армії у 2023 році на 140 тисяч осіб. У Міністерстві оборони України вже висміяли це рішення.

27 серпня стало відомо, що Росія посилила приховану мобілізацію у Московській і Ленінградській областях. Влада проводить агітаційну кампанію і мотивує чоловіків підписувати контракти, щоб вирушати на війну в Україну.

У свою чергу українська розвідка повідомила, що проведення прихованої мобілізації у центральних і південно-східних регіонах Росії терпить невдачі.

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