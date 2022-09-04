Звільнене від загарбників село розташоване на березі Сіверського Донця.

Українські воїни перейшли в атаку на Слов'янському напрямку та звільнили стратегічно важливе село Озерне. Населений пункт розташований на березі Сіверського Донця та в 32 кілометрах на схід від Слов'янська.

Про це повідомили воїни у відеозверненні.

Озерне звільнили воїни стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

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"Ми показали Росгвардії, куди їм треба йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!" - заявив військовий у зверненні до українців та побратимів.

Озерне - стратегічно важливе село для ЗСУ, адже з нього відкривається шлях на залізничний вузол у Лимані. Деокупація села також створює плацдарм на березі Сіверського Дінця, який дає можливість українським військовим розвивати контрнаступ.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

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